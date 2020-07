Ciclismo – Brutto incidente per Mirco Maestri della Bardiani CSF Faizanè: scapola fratturata in allenamento (Di lunedì 13 luglio 2020) Durante il training camp di Livigno, che vede impegnata tutta la squadra suddivisa in due gruppi di allenamento, Mirco Maestri nella giornata di lunedì 13 luglio, è stato vittima di un episodio sfortunato. Durante la discesa del Gavia, in un tratto di galleria, ha impattato contro il muro alla sua destra e cadendo quindi a terra. L’atleta, a seguito di radiografie e tac, ha riportato fratture plurime alla scapola destra, in particolare del bordo superiore della scapola con un distacco della coracoide. Ora immobilizzato con un tutore di bloccaggio l’atleta rientrerà già in serata presso la propria abitazione per sottoporsi a consulto chirurgico per una ottimale ripresa. Queste le parole di Mirco ... Leggi su sportfair

