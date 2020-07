“C’è una bomba a bordo”: l’aereo Ryanair atterra d’emergenza (Di lunedì 13 luglio 2020) Ryanair ha rivelato la ragione dietro l’atterraggio di emergenza di stanotte: un bigliettino inquietante è stato trovato nella toilette del FR1902 in viaggio per Dublino da Cracovia. Un volo Ryanair ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Londra-Stansted intorno alle 18:40 (ora locale) di oggi, lunedì 13 luglio, dopo che è stato trovato un … L'articolo “C’è una bomba a bordo”: l’aereo Ryanair atterra d’emergenza è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

