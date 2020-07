Calabria, proteste per i migranti positivi: scende in campo l'esercito (Di lunedì 13 luglio 2020) Pietro Bellantoni I manifestanti per le strade di Amantea I militari sono stati incaricati di presidiare la struttura di Amantea in cui sono ospitati i 13 bengalesi affetti da Covid-19. Altri 5 minori in isolamento a Roccella Jonica In Calabria, contro la nuova emergenza legata ai migranti affetti da Covid-19, scende in campo l'esercito. I militari di stanza a Cosenza, inizialmente ingaggiati per l'operazione Strade sicure, presidieranno 24 ore su 24 la struttura di Amantea in cui ieri sono stati trasferiti 13 migranti di nazionalità bengalese (e non pakistana come comunicato in un primo momento) risultati positivi dopo i test. L'inizio della crisi La crisi si è aperta sabato notte, con l'arrivo a Roccella Jonica, nella Locride, di 70 ... Leggi su ilgiornale

