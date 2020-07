Borse positive in attesa del Consiglio Ue. Crollo Atlantia: -15,19 per cento (Di lunedì 13 luglio 2020) Borsa 13 luglio 2020. Gli indici europei chiudono in positivo in attesa del Consiglio Ue. MILANO – Borsa 13 luglio 2020. Apertura in positivo per gli indici europei in una settimana che si preannuncia decisiva per il Recovery Fund. I mercati sembrano avere fiducia su un accordo, ma il progresso sembra essere strettamente legato anche alla speranza del vaccino. Borsa 13 luglio: il racconto della giornata dei mercati Un andamento positivo dopo una chiusura di settimana difficile per la paura di un ritorno dei contagi. Piazza Affari ha registrato un progresso dell’1,19%. Una crescita che poteva essere superiore, ma su Milano è pesato il tracollo di Benetton che al termine degli scambi ha avuto una perdita del 15,19%. Chi cresce, invece, è Tim per il pressing del Governo su una possibile società unica della banda ... Leggi su newsmondo

RosannaVaroli : Borse positive alla ripartenza di una settimana cruciale per il Recovery fund. Bankitalia: peggiora… - BJLiguria : Borse europee positive, a Milano crollo di Atlantia - - NewsMondo1 : Borse positive in attesa del Consiglio Ue. Crollo Atlantia: -15,19 per cento - repubblica : Borse positive alla ripartenza di una settimana cruciale per il Recovery fund. Bankitalia: peggiorano le aspettativ… - repubblica : Borse positive alla ripartenza di una settimana cruciale per il Recovery fund. Bankitalia: peggiorano le aspettativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse positive Borse positive alla ripartenza di una settimana cruciale per il Recovery fund. Bankitalia: peggiorano le aspettative delle imprese la Repubblica Borse europee positive. Atlantia -15%. Peggiorano le aspettative delle imprese

Le Borse europee iniziano la settimana all'insegna dell'ottimismo e chiudono tutte con rialzi superiori al punto percentuale. Nonostante i nuovi record di contagi negli Usa, il barometro dei listini p ...

Borse positive in attesa del Consiglio Ue. Crollo Atlantia: -15,19 per cento

Borsa 13 luglio 2020. Gli indici europei chiudono in positivo in attesa del Consiglio Ue. MILANO – Borsa 13 luglio 2020. Apertura in positivo per gli indici europei in una settimana che si preannuncia ...

Le Borse europee iniziano la settimana all'insegna dell'ottimismo e chiudono tutte con rialzi superiori al punto percentuale. Nonostante i nuovi record di contagi negli Usa, il barometro dei listini p ...Borsa 13 luglio 2020. Gli indici europei chiudono in positivo in attesa del Consiglio Ue. MILANO – Borsa 13 luglio 2020. Apertura in positivo per gli indici europei in una settimana che si preannuncia ...