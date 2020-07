Benevento, il colpo per la Serie A è servito: arriva un big già noto all’Italia (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Benevento si prepara alla grande per la prossima stagione. Dopo la promozione in Serie A, la squadra allenata da Pippo Inzaghi vuole mettere in piedi una formazione di tutto rispetto per affrontare al meglio la massima Serie. Ecco perché la dirigenza sta piano piano portando alla conclusione trattative importanti.Benevento, arriva il big in difesacaption id="attachment 988193" align="alignnone" width="753" Glik (getty images)/captionSe in attacco la rosa delle Streghe vanta già nomi di alto livello, in difesa, forse, per affrontare al meglio la Serie A serviva un big di assoluto affidamento. Ecco perché, stando a quanto riporta Tuttosport, sarebbero ore decisive per il passaggio di Kamil Glik dal Monaco al Benevento. Nelle prossime giornate ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Benevento, il colpo per la Serie A è servito: arriva un big già noto all'Italia - - blab_live : #SerieB, #TrapaniBenevento #TRABEN @TrapaniCalcio @bncalcio siciliani a caccia del colpo! Probabili formazioni,… - BiRaskolnikov : RT @_ThousandN: Nei tre anni in cui De Zerbi perdeva i playoff in Lega Pro col fallito Pisa di Gattuso e retrocedeva con ignominia con Pale… - IAMCALCIOBENEVE : Sporting Pietrelcina. Secondo colpo: firma una giovane punta ex FeC - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ????? Il #Benevento sogna in grande ???? Si pensa al 'ritorno' in Italia di #Pato ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… -