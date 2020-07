Bari-Ternana 1-1 Calcio serie C, playoff: pugliesi qualificati, in semifinale con la Carrarese (Di lunedì 13 luglio 2020) Alla mezz’ora, rigore di Antenucci. Pareggio della Ternana al 27’del secondo tempo con gol di Vantaggiato. Il pareggio per 1-1 al “San Nicola” qualifica il Bari alla semifinale playoff della,serie C di Calcio. Venerdì, sempre a Bari, ospite la Carrarese che ha pareggiato per 2-2 con la Juventus under 23. L'articolo Bari-Ternana 1-1 <span class="subtitle">Calcio serie C, playoff: pugliesi qualificati, in semifinale con la Carrarese</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

