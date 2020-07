Autista lancia il bus nel lago, 21 studenti muoiono annegati: “Vendetta per l’esproprio e l’abbattimento della sua casa” (Di lunedì 13 luglio 2020) Si vendica dell’esproprio e dell’abbattimento della sua casa da parte del governo e uccide 21 persone. Nella regione sud occidentale della Cina di Guizhou, l’Autista di un autobus ha portato a termine una tragica vendetta gettandosi, alla guida del suo mezzo, in un lago. Sul bus erano seduti una trentina di passeggeri. Ventuno di loro sono morti annegati. Tra questi anche l’Autista artefice del folle gesto. Le autorità di pubblica sicurezza di Anshun, nella provincia di Guizhou, hanno identificato l’Autista 52enne solo con il suo cognome, Zhang, e hanno ricostruito le ore che hanno preceduto la strage, come riferisce il New York Times. Zhang possedeva i diritti di locazione permanenti per la casa in cui abitava, ma che era di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Autista lancia Autista lancia il bus nel lago, 21 studenti muoiono annegati: “Vendetta per l’esproprio e… Il Fatto Quotidiano Cina, i 21 liceali sul bus annegati nel lago. La vendetta dell’autista per le ruspe contro la sua casa

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PECHINO - La tragedia di un autobus carico di ragazzi cinesi che tornavano dal liceo dopo l’esame di maturità, martedì scorso, ha meritato cinque righe in cronaca sulla stamp ...

"Migliaia di conducenti di ambulanze salvano vite ma sono fantasmi". L'associazione autisti soccorritori lancia l'appello: riconosceteci

TRENTO. Quando vediamo sfrecciare un'ambulanza a sirene spiegate dobbiamo sapere che a guidarla potrebbe esserci un volontario o un dipendente non riconosciuto come figura professionale specifica. In ...

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PECHINO - La tragedia di un autobus carico di ragazzi cinesi che tornavano dal liceo dopo l’esame di maturità, martedì scorso, ha meritato cinque righe in cronaca sulla stamp ...TRENTO. Quando vediamo sfrecciare un'ambulanza a sirene spiegate dobbiamo sapere che a guidarla potrebbe esserci un volontario o un dipendente non riconosciuto come figura professionale specifica. In ...