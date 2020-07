Alba Parietti: «Cristiano Urso il mio toy boy? Mi trovo a dover chiarire…» (Di lunedì 13 luglio 2020) Nelle ultime ore nel mirino di alcuni giornali di gossip l’amicizia speciale tra Alba Parietti e il violinista 21enne, Cristiano Urso, ribattezzato nell’immediato come suo “toy boy”. Una definizione che non è piaciuta affatto all’opinionista torinese, che qualche ora fa si è sentita di intervenire sulla questione spiegando sui social come stanno davvero le cose. La conduttrice che il 2 luglio scorso ha compiuto 59 anni ha chiarito che tipo di rapporto c’è con il giovane, con cui si trova ad Ibiza. leggi anche l’articolo —> Sonia Bruganelli a Formentera, follower furiosi: «Le vacanze potevi farle in Italia», la replica dura di lei Alba Parietti: ... Leggi su urbanpost

