Vince Hamilton su Bottas, sul podio anche l’olandese Verstappen (Di lunedì 13 luglio 2020) Lewis Hamilton ha vinto il GP di Stiria, seconda prova del Mondiale di F.1 disputato sul circuito dello Spielberg, lo stesso dove si è svolto il primo appuntamwento mondiale. L`inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e l`olandese della Red Bull Max Verstappen. Quarto posto per Alexander Albon che ha preceduto la McLaren di Lando Norris. Disastro Ferrari, con Charles Leclerc che al primo giro ha colpito in curva 3 l`altra rossa di Sebastian Vettel in un errato tentativo di sorpasso. Il monegasco si è assunto la responsabilità dell`accaduto. Il britannico, sempre al comando, è ora a -6 da Schumacher nella classifica di vittorie all-time cogliendo la sua 85esima vittoria consecutiva."Grazie al mio team, la Mercedes e a tutti i ragazzi in fabbrica. Annata bizzarra, ma è ... Leggi su ilfogliettone

