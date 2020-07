Uomini e donne: Giovanna Abate bacia un altro (Di domenica 12 luglio 2020) È davvero finita tra Giovanna Abate e Sammy Hassan? Il gossip impazza e ora ci sono pure voci di un bacio dato dalla ex tronista a un altro ragazzo. Continua il gossip su Giovanna Abate e Sammy Hassan. La loro relazione, chiamiamola così, iniziata all’interno di Uomini e donne poco prima del Lockdown e conclusasi con la scelta di Giovanna l’8 di giugno, è durata davvero un battitoArticolo completo: Uomini e donne: Giovanna Abate bacia un altro dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

matteosalvinimi : Allungare lo “stato di emergenza” fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne… - poliziadistato : Sale sul palco @ClaudioBaglioni e porta l'emozione con i suoi brani all'evento #grazieanomeditutti per ricordare l… - poliziadistato : #grazieanomeditutti 'Il #COVID ha colpito duramente anche personale Forze di polizia. Il mio ringraziamento va alle… - _andhurricanes : RT @cartonimorti: È troppo chiedere a un movimento #femminista che parla dei problemi delle #donne, di parlare dei problemi degli #uomini?… - Davcu8741 : RT @GemmitiMoreno: Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per venire giudicate brave la metà. Per fortuna non… -