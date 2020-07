Una Vita, anticipazioni dal 13 al 18 luglio: Emilio finisce in carcere! (Di domenica 12 luglio 2020) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntata dal 13 al 18 luglio 2020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola? Emilio interviene in difesa di Cinta, molestata da Victoriano, ma quest’ultimo lo denuncia, con serie conseguenze… Ramon propone ad Antonito di appellarsi ad un articolo di legge per eVitare di arruolarsi nell’esercito, come richiesto dalla comunicazione inviata dal Ministero della Guerra. La diserzione del ragazzo potrà essere giustificataArticolo completo: Una Vita, anticipazioni dal 13 al 18 luglio: Emilio finisce in carcere! dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le trame dal 13 al 19 luglio 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Perugia, picchiata davanti al figlio: marito a processo

Picchiata e offesa dal marito anche davanti al figlio piccolo. Un inferno che la donna, una 40enne originaria del meridione, ma residente nel perugino, aveva deciso di non voler più tollerare arrivata ...

Vacanze in Italia. Veneto, Umbria, Lazio e Sardegna sulle orme delle grandi scrittrici

Solo una ristretta élite sociale e intellettuale di donne polacche, soprattutto scrittrici, viaggia in Italia nel XIX secolo. Tra queste Maria Konopnicka, poetessa che a volte firma con lo pseudonimo ...

