Roma, 28enne muore dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua gelata (Di domenica 12 luglio 2020) Un 28enne di Roma, dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua gelata, si era recato al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata dimesso è poi morto al rientro a casa Il 9 luglio un giovane 28enne di Roma è morto dopo aver fatto ricorso alle cure del Policlinico di Tor Vergata dove si era recato … L'articolo Roma, 28enne muore dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua gelata proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

