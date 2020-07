Rogo divampa vicino all’A1, intervengono i vigili del fuoco (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCalvi Risorta (Ce) – Un incendio è divampato oggi a Calvi Risorta, nel Casertano, in un’area dismessa attigua al tratto autostradale Caianello-Capua dell’A1. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, che hanno impedito che l’incendio si propagasse al vicino sottobosco, consentendo che la circolazione tornasse alla normalità senza rischi per la circolazione stradale. L'articolo Rogo divampa vicino all’A1, intervengono i vigili del fuoco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Rogo di pneumatici ad Eboli. Borrelli e Peretti: “Le polveri sottili in questo modo aumentano in maniera preoccupante. Bisogna contrastare duramente questo fenomeno, ne va della salute del territorio ...

