Parma-Bologna 2-2, le pagelle di CalcioWeb: la difesa felsinea va a lezione d’Inglese [FOTO] (Di domenica 12 luglio 2020) Parma-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Il Bologna espugna il ‘Tardini’ di Parma e tiene vivi i sogni di Europa League. Partita chiusa nel primo tempo dai felsinei. Apre un colpo di testa di Danilo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio porta la firma di Soriano con un bel sinistro a giro dal limite dell’area. Nella ripresa la squadra di D’Aversa prova a rimediare con gli ingressi di Kulusevski, Karamoh e Inglese, ma raramente è pericolosa dalla parti di Skorupski. L’occasione migliore capita all’attaccante centrale che però si vede respingere la conclusione da Mbaye. Nel finale succede l’incredibile: Kurtic accorta le distanze di testa, Inglese approfitta di una clamoroso dormita della ... Leggi su calcioweb.eu

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - DiMarzio : Il tutto dopo il caso di positività al #coronavirus riscontrato ieri. Il #Parma è pronto ad affrontare il #Bologna - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Fantacalcio : Parma-Bologna 2-2: tabellino, voti, assist e pagelle per il #Fantacalcio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Parma-Bologna 2-2, Kurtic e Inglese riacciuffano Danilo e Soriano in pieno recupero -