Napoli-Milan, i convocati di Gattuso. Out Malcuit e Llorente (Di domenica 12 luglio 2020) Questa sera alle 21,45, al San Paolo, il Napoli sfiderà il Milan di Pioli. Poco fa il club partenopeo ha reso noto l’elenco dei convocati per il match. Out soltanto Malcuit e Llorente. A dirigere il match sarà l’arbitro La Penna di Roma. Ecco l’elenco dei convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano L'articolo Napoli-Milan, i convocati di Gattuso. Out Malcuit e Llorente ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Napoli-Milan - le probabili formazioni del match Al San Paolo, il Napoli ospita un Milan a caccia di punti utili per continuare nella rincorsa all’Europa. Gattuso sfida il suo passato e il suo cuore Sfida romantica al San Paolo dove Gattuso ritrova il suo passato nel posticipo ...

Al San Paolo, il Napoli ospita un Milan a caccia di punti utili per continuare nella rincorsa all’Europa. Gattuso sfida il suo passato e il suo cuore Sfida romantica al San Paolo dove Gattuso ritrova il suo passato nel posticipo ... Napoli-Milan - streaming e tv : dove vedere la 32a giornata di Serie A dove vedere Napoli-Milan in streaming e tv, 32a giornata di Serie A streaming e... L'articolo Napoli-Milan , streaming e tv: dove vedere la 32a giornata di Serie A proviene da ForzAzzurri.net.

in e tv, 32a di A e... L'articolo , e tv: la 32a di A proviene da ForzAzzurri.net. Napoli-Milan - dove vedere la partita in tv La partita tra Napoli e Milan, valida per la 32^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva alle 21:45 da Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 – 255 (satellite e ...

acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - NCN_it : #UFFICIALE – I #CONVOCATI DI #GATTUSO PER #NAPOLI-#MILAN: OUT SOLO #LLORENTE - BiRaskolnikov : RT @TheRonaldoZone: Cristiano Ronaldo's last 18 games in Serie A, this is not normal Sassuolo?? Lazio?? Udinese???? Sampdoria?? Cagliari??… -