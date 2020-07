Napoli Milan 1-1 LIVE: inizia il secondo tempo (Di domenica 12 luglio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Milan si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Milan 1-1 MOVIOLA 46′ Sostituzione Milan – Subito un cambio per i rossoneri. Entra Saelemaekers, esce Paquetà. 46′ Comincia il secondo tempo 45’+2 Finisce il primo tempo 40′ Tiro Mario Rui – Il portoghese riceve palla liberissimo sulla sinistra, entra in area e calcia col sinistro. Donnarumma è attento e respinge coi ... Leggi su calcionews24

Live Napoli-Milan 1-1 Ripresa - è subito Ibra : Ospina c'è Continuare la striscia positiva del post covid con il difficile compito di arrivare al top all'8 agosto per la sfida al Barcellona. Questa la doppia missione del Napoli al San Paolo contro il...

Continuare la striscia positiva del post covid con il difficile compito di arrivare al top all'8 agosto per la sfida al Barcellona. Questa la doppia missione del Napoli al San Paolo contro il... LIVE - Napoli-Milan 1-1 (20' Hernandez - 34' Di Lorenzo) : fine primo tempo PREMI F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE 22.33 - Finisce il primo tempo ! Bella gara al San Paolo con gli azzurri passati demeritatamente sotto con un gol di Hernandez .

PREMI F5 per aggiornare la pagina e seguire il 22.33 - Finisce il ! Bella gara al San Paolo con gli azzurri passati demeritatamente sotto con un gol di . PAGELLE Napoli Milan : TOP e FLOP del match dopo il primo tempo VOTI I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Napoli Milan Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Napoli e Milan, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ...

