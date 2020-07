Mattarella e Pahor a Trieste lunedì 13 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) La firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente sloveno Borut Pahor del protocollo per la cessione del Narodni Dom alla comunità slovena è prevista alle 12.40 in Prefettura ( di lunedì 13 luglio 2020), nel centenario dell’incendio che devastò il palazzo di via Filzi, che sarà visitato poco dopo.Poco prima delle 11 sarà depositata una corona di fiori, con i colori delle bandiere dei due Stati, alla Foiba di Basovizza. Leggi su udine20

Trieste - Mattarella vede Pahor ma la memoria resta divisa Cerimonia blindata. Due corone da deporre, nessun discorso, la firma di un protocollo, ammesse solo Rai Quirinale e una TV slovena. Lunedì il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor saranno a Trieste ...

Tg3web : Domani il Capo dello Stato Mattarella sarà a Trieste con il presidente sloveno Pahor. Una visita dal forte valore s… - andy_reds : RT @Tg3web: Domani il Capo dello Stato Mattarella sarà a Trieste con il presidente sloveno Pahor. Una visita dal forte valore simbolico e n… - zofranzo : RT @valibona44: Forse l'unico articolo di tutta la stampa italiana che vale la pena leggere a proposito della visita di Mattarella (e Pahor… - infoitinterno : Narodni dom, il programma della visita dei presidenti Mattarella e Pahor - TGR Friuli Venezia Giulia - infoitinterno : Narodni dom, l’appello europeo della cultura ai presidenti Mattarella e Pahor -