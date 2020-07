“Io e Giulio…”. Maria Grazia Cucinotta, la notizia riguarda la sua vita sentimentale (Di domenica 12 luglio 2020) In tanti se lo ricordano ancora bene perché in Italia non si parlò di altro: era il 7 ottobre 1995 quando Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati convolavano a nozze. Da allora non si sono più separati. Ora, a distanza di 25 anni, l’attrice siciliana e l’imprenditore romano sono pronti a risposarsi. Lo faranno a ottobre 2020, per mettere un ulteriore suggello al loro amore. La Cucinotta ne ha parlato con il settimanale Gente, al quale ha confidato che oggi, rispetto a quando pronunciò il fatidico sì, ha molta più consapevolezza del legame che la stringe al marito, grazie a una maggiore maturità. Come tutti, per loro tanti momenti belli di vita coniugali ma anche periodi no, come quando la coppia cercò invano di avere un secondo figlio, ... Leggi su caffeinamagazine

