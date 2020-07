Hysaj: “Potrei rimanere a Napoli, ho molta più fiducia nel mister Gattuso” (Di domenica 12 luglio 2020) Poco prima della partita contro il Milan, il difensore del Napoli, Elseid Hysaj ha parlato ai microfoni di Sky Sport : A parte l’Atalanta, il Napoli e il Milan sono le due squadre più in forma? “Siamo in un bel periodo, ci stiamo allenando bene, giochiamo bene insieme, stiamo riuscendo a tenere il ritmo, e l’obiettivo è farlo fino alla fine“. E’ una partita speciale per Gattuso. “Sicuramente lui sarà un po’ più emozionato di noi, ma quella con il Milan è una partita importante per tutti noi“. Potresti rimanere a Napoli? “Sicuramente, io ho molta più fiducia nel mister Gattuso. Napoli è casa mia, ci sto da 5 anni e ci sto bene, ... Leggi su ilnapolista

