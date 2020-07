Heather Morris di Glee scrive alla Polizia in merito alla scomparsa di Naya Rivera: “Sono una sua amica…” (Di domenica 12 luglio 2020) Continuano le ricerche sul lago Piru per trovare Naya Rivera, la Polizia ieri sera su Twitter ha fatto sapere che dopo una pausa notturna avrebbero ripreso le operazioni stamani. Tra i tanti tweet in risposta c’era anche quello di una delle protagoniste di Glee, Heather Morris, collega e amica di Naya. ‘Brittany’ ha fatto sapere che lei e un piccolo gruppo di amici vogliono aiutare la Polizia con le operazioni di ricerca, perché altrimenti si sentirebbero inutili. “Le operazioni di oggi sul lago Piru terminano qui. – ha fatto sapere lo sceriffo – la missione di ritrovamento riprenderà domenica mattina per cercare di localizzare Naya Rivera”. “Salve, mi chiamo ... Leggi su bitchyf

