Ha un infarto all'inizio del cammino: morto escursionista (Di domenica 12 luglio 2020) Un escursionista vicentino ha perso la vita a causa di un infarto. È accaduto domenica mattina a Primiero San Martino di Castrozza, vicino alla malga Civertaghe, nella parte iniziale del sentiero 713 ... Leggi su vicenzatoday

Colto da malore mentre è in compagnia degli amici in montagna: morto escursionista

Tragedia, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio 2020, sui sentieri del Col Gimont, a Cesana Torinese. Un uomo di 59 anni, di nazionalità austriaca ma residente a Torino, è morto dopo essere s ...

