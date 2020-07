Finisce in parità tra Napoli e Milan, al San Paolo 2-2 (Di lunedì 13 luglio 2020) Napoli (ITALPRESS) – La prima di Gattuso contro il Milan si risolve in un pareggio che lascia invariata la situazione della classifica nella zona Europa League. Al San Paolo il Napoli non va oltre il 2-2 contro la formazione rossonera e il distacco tra le due squadre resta di due punti a vantaggio di Insigne e compagni. Nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A si sfidano due tra i tridenti più in forma del campionato: Insigne, Mertens e Callejon hanno segnato insieme 18 reti fino a questo momento, due in meno rispetto al trio rossonero composto da Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic. Eppure il primo tempo di Napoli-Milan è deciso dai gol di due terzini: Theo Hernandez e Di Lorenzo. Al 20′ il Milan sblocca il risultato: Rebic serve un ... Leggi su ildenaro

