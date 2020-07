Coronavirus in Lombardia, raddoppiano i morti (da 4 a 8), salgono i contagi e anche le terapie intensive (+2) (Di domenica 12 luglio 2020) Il bollettino del 12 luglio I dati di domenica 12 luglio Oggi, 12 luglio, sono 77 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia contro i 67 di ieri. 16 sono debolmente positivi e 15 sono stati registrati a seguito di test sierologici. Dunque un numero in leggera crescita. raddoppiano, invece, i morti: 8 contro i 4 di ieri per un totale di 16.748 decessi dall’inizio della pandemia. I guariti oggi sono 68.199 mentre i dimessi 2.098. I ricoverati sono 160 (-13) contro i 173 di ieri (-17): in terapia intensiva ci sono ancora 31 persone, ieri erano 29 (+2). anche oggi, dunque, un aumento di due unità. Il numero di tamponi eseguiti oggi è di +9.545 (ieri +7.055) per un totale di 1.142.932. Va meglio Milano dove i casi sono +6 (in provincia) e +5 (in città): ieri erano ... Leggi su open.online

