Coronavirus, Conte: “Sfida è ancora insidiosa, ma ora siamo meglio attrezzati e il sistema sanitario è più pronto a cattive evenienze” (Di domenica 12 luglio 2020) “Ho vissuto momenti di forte preoccupazione, di angoscia, di incertezza. Ci sono state fasi in cui non avevamo Contezza di come si sarebbe sviluppata la curva epidemiologica, momenti in cui avevamo difficoltà a tenerla sotto controllo. È stata una sfida molto insidiosa ed in parte lo è ancora, anche se ora ci siamo meglio attrezzati e la risposta del sistema sanitario sarà più pronta in caso di cattive evenienze”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo in occasione organizzata dalla Polizia di Stato a piazza del Viminale per ricordare le vittime del Covid e ringraziare il personale sanitario. “Sappiamo – ha spiegato – che con ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : #statodiemergenza, pieni poteri, #dpcm senza passare dal #Parlamento. Lo stile #Conte è ormai diventato abitudine.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: l'annuncio di #Conte, verso la proroga dello stato di emergenza a tutto il 2020 #ANSA… - LegaSalvini : CONTE VERSO LA PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA FINO AL 31 DICEMBRE: COSÌ PRENDE 'PIENI POTERI' - BarbaraDamelia : RT @RicoAlessandro: Ha assunto i pieni poteri su mandato parlamentare e li ha restituiti a metà giugno. Ha assunto i pieni poteri via Dpcm… - PoliticaNewsNow : Conte: 'Coronavirus, ora siamo meglio attrezzati' -