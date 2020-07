Coronavirus: Ceccanti (Pd), ‘su proroga in Parlamento forma è sostanza’ (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Qual è il punto politico-istituzionale nella logica di una democrazia parlamentare? Martedì è già previsto un intervento del ministro Speranza per illustrare le misure che devono valere fino al 31 luglio. Nel momento in cui il presidente del Consiglio annuncia già che intende prorogare oltre tale data lo stato di emergenza, la discussione e la decisione devono rifluire prima possibile in Parlamento rispettando modi e tempi e garantendo a tutti di poter illustrare le proprie ragioni: favorevoli, contrarie, condizionate ad alcuni requisiti”. Lo afferma in una nota Stefano Ceccanti, deputato del PD. “Il ministro Speranza può e deve fare il suo dovere spiegando, come già previsto, cosa accade fino al 31 luglio e certo la Presidente ... Leggi su meteoweb.eu

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Qual è il punto politico-istituzionale nella logica di una democrazia parlamentare? Martedì è già previsto un intervento del ministro Speranza per illustrare le misure che ...

Il dibattito sulla proroga dello stato di emergenza

La proroga a fine anno dello stato di emergenza per contrastare il coronavirus fa infuriare le opposizioni e lascia perplessa una parte della maggioranza. È una questione di merito: se il centrodestra ...

