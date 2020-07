Carrarmato Hamilton in Stiria, Bottas completa il dominio Mercedes: che disastro invece per la Ferrari (Di domenica 12 luglio 2020) Un dominio assoluto, una vittoria mai in discussione che certifica la grandezza di Lewis Hamilton. Il britannico vince la sua prima gara in stagione, lo fa in maniera perentoria senza lasciare scampo ai propri rivali, dominando dal primo giro fino all’ultimo. Bryn Lennon/Getty ImagesUna giornata da ricordare non solo per il campione del mondo ma anche per la Mercedes, che completa la doppietta con un super Valtteri Bottas, capace di rimontare nel finale Max Verstappen e superarlo non senza fatica, difendendo così il primo posto nella classifica piloti. L’olandese deve accontentarsi del terzo gradino del podio, inchinandosi allo strapotere delle ‘Frecce Nere‘. Quarta posizione per il compagno di squadra Albon, seguito dalla Racing Point di Perez e dalla McLaren di ... Leggi su sportfair

