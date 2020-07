Calcio, insulti razzisti a un tifoso del Napoli: le scuse del team manager dell’Atalanta (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo il 2-2 in casa della Juventus, arrivano le scuse del team manager dell’Atalanta, Mirco Moioli, per gli insulti razzisti al tifoso del Napoli che aveva avvicinato, apostrofandolo, l’allenatore Gian Piero Gasperini alla partenza della squadra stamani alla stazione ferroviaria di Treviglio. “Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso – la dichiarazione rilasciata all’ANSA dal team manager dei bergamaschi -. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei ... Leggi su ildenaro

Irripetibili insulti razzisti a donna di colore : ufficiale lo svincolo per Marco Rossi dal Monregale Calcio Ci sono nuovi importanti risvolti per quanto concerne la storia di Marco Rossi , il calciatore del Monregale Calcio che negli ultimi giorni è diventato suo malgrado famoso a causa di un video pubblicato sui social in cui si ascoltano ...

Ci sono nuovi importanti risvolti per quanto concerne la storia di , il calciatore del che negli ultimi giorni è diventato suo malgrado famoso a causa di un video pubblicato sui social in cui si ascoltano ... Il Monregale calcio svincola il calciatore protagonista di insulti razzisti e sessisti Nonostante l’abilità dialettica del suo legale – che ha prodotto lo stesso stridio delle unghie su uno specchio -, per Marco Rossi arriva lo svincolo. Il suo club, il Monregale calcio (squadra che milita nella campionato di ...

Nonostante l’abilità dialettica del suo legale – che ha prodotto lo stesso stridio delle unghie su uno specchio -, per Marco Rossi arriva lo svincolo. Il suo club, il (squadra che milita nella campionato di ... Calciatore Monregale Calcio sospeso : insulti choc a donna di colore - Emma Marrone “Abominevole” Sono frasi indegne e che fanno rabbrividire, quelle pronunciate da un giovane Calciatore, Marco Rossi, tesserato col Monregale Calcio. Il 19enne attraverso una serie di Instagram Stories ha dato sfoggio del peggio di sé con una serie di ...

fanpage : La Figc apre un'inchiesta dopo gli insulti razzisti - repubblica : Insulti razzisti e sessisti a donna nera: il Monregale sospende un suo giocatore [aggiornamento delle 17:31] - repubblica : Insulti razzisti e sessisti ad una donna di colore: ma il Monregale non prende provvedimenti verso un suo giocatore… - N1926NA : RT @Aba_Tweet: Gli insulti alla famiglia di #Immobile dimostrano che purtroppo nel calcio tutto è tornato come prima. E no, non ne siamo u… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Insulti alla famiglia di Immobile, il giocatore: ”Insultate me, lasciat… -