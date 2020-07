Tare: «Rosa corta? Prima dello stop si diceva che era lunga e forte» (Di sabato 11 luglio 2020) Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Sassuolo: queste le parole del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Sassuolo. Queste le parole del direttore sportivo biancoceleste. SCUDETTO – «Solo vincendo possiamo trovare la serenità e la motivazione. Abbiamo molti problemi, di cui abbiamo parlato con la squadra. C’è stata una forte autocritica, ma stasera dobbiamo ripartire. Il campionato è ancora aperto e noi siamo obbligati a dare il massimo. E’ un dato di fatto che quando ti mancano più di 14 giocatori per infortuni e squalifiche, dare il 100% diventa complicato. Questo non deve essere un alibi, ma uno stimolo in più. Dobbiamo assolutamente lotTare con la Juve fino ... Leggi su calcionews24

