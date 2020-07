Smalling resta alla Roma: ecco tutte le cifre (Di sabato 11 luglio 2020) L' intrigo sul filo delle sterline diventerà una commedia a lieto fine: Chris Smalling è destinato a restare alla Roma anche nella prossima stagione. Ieri i dirigenti hanno avuto un altro colloquio ... Leggi su corrieredellosport

Roma News – Smalling resta. Pedro arrivata la firma sul contratto Calciomercato Roma - La dirigenza giallorossa ha chiuso l’affare Pedro facendo firma re al giocatore il contratto che lo legherà alla Roma a partire dalla prossima stagione. Ieri Solskjaer in conferenza stampa ha parlato anche della ...

Calciomercato - La dirigenza giallorossa ha chiuso l’affare facendo re al giocatore il che lo legherà alla a partire dalla prossima stagione. Ieri Solskjaer in conferenza stampa ha parlato anche della ... Roma - Fonseca : «Smalling e Mkhitaryan possono restare. Zaniolo sta recuperando bene» L’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma -Sampdoria Giornata di vigilia in casa Roma che ricomincerà domani il suo campionato con la sfida casalinga contro la Sampdoria. ...

L’allenatore giallorosso Paulo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di -Sampdoria Giornata di vigilia in casa che ricomincerà domani il suo campionato con la sfida casalinga contro la Sampdoria. ... Roma Smalling - il difensore potrebbe restare un altro anno in prestito Roma Smalling, il difensore potrebbe restare un altro anno in prestito. La crisi potrebbe convincere il Manchester United La crisi ha avvicinato il Manchester United. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione di ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Smalling resta a Roma! ?? Accordo vicino tra #Roma e #ManUtd per il difensore inglese. Presti… - sportli26181512 : Smalling resta alla Roma: ecco tutte le cifre: L’inglese giocherebbe ancora un anno in prestito, nel 2021 l’acquist… - MilanForever81 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Smalling resta a Roma! ?? Accordo vicino tra #Roma e #ManUtd per il difensore inglese. Prestito per… - debbys1986 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Smalling resta a Roma! ?? Accordo vicino tra #Roma e #ManUtd per il difensore inglese. Prestito per… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Smalling resta a Roma! ?? Accordo vicino tra #Roma e #ManUtd per il difensore inglese. Prestito per… -