Sassuolo, Raspadori che gioia: alla Lazio il primo gol in A. La scheda del classe 2000 (Di sabato 11 luglio 2020) Giacomo Raspadori è l'ennesima scoperta dell'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi. Il giovane nel corso del match contro la Lazio ha giocato dal 1', trovando persino la via del gol, il primo in Serie A.caption id="attachment 990351" align="alignnone" width="594" Giacomo Raspadori Getty Images)/captionL'IDENTIKITcaption id="attachment 990335" align="alignnone" width="594" Raspadori (getty images)/captionNato a Bentivoglio il 18 febbraio 2000, Giacomo Raspadori è una punta centrale dal fisico brevilineo capace di adattarsi sulla corsia di sinistra o come seconda punta. Ambidestro naturale, nel corso di questa stagione il giovane ha timbrato il cartellino in ben cinque partite: la prima occasione l'ha avuta contro ... Leggi su itasportpress

Lazio Sassuolo - primo gol in Serie A per Raspadori Giacomo Raspadori è riuscito a trovare il suo primo gol in Serie A alla sua prima presenza nel massimo campionato Dopo la gioia strozzata in gola nel primo tempo, Giacomo Raspadori è riuscito a segnare il primo gol in Serie A alla sua ...

Giacomo è riuscito a trovare il suo gol in A alla sua prima presenza nel massimo campionato Dopo la gioia strozzata in gola nel tempo, Giacomo è riuscito a segnare il gol in A alla sua ... Lazio-Sassuolo - il gol di Raspadori questa volta è buono : 1-1 all’Olimpico (VIDEO) Il Sassuolo segna il gol del pareggio contro la Lazio, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Giacomo Raspadori segna e il gol viene convalidato, a differenza del primo su cui persistono ancora molti dubbi. Il giovanissimo ...

Il Sassuolo segna il gol del pareggio contro la Lazio, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Giacomo segna e il gol viene convalidato, a differenza del primo su cui persistono ancora molti dubbi. Il giovanissimo ... Lazio Sassuolo 1-1 LIVE : pari di Raspadori - stavolta è buono Allo Stadio Olimpico, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 32ª giornata ...

SassuoloUS : INTERVALLO | #LazioSassuolo 1?-0? Svantaggio immeritato: gran primo tempo del Sassuolo all'Olimpico, i neroverdi f… - OptaPaolo : 1 - Giacomo #Raspadori è il 1° giocatore del #Sassuolo a segnare al suo esordio da titolare in assoluto in #SerieA.… - OfficialSSLazio : 52' | #LazioSassuolo 1-1 Gol Sassuolo, Raspadori #CMonEagles ?? - cesclovermadrid : ????Calcio: 79 minutos Lazio 1-1 Sassuolo 1-0 L.Alberto 33'?? 1-1 G.Raspadori 52'?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DATO - Raspadori è il 1° giocatore del Sassuolo a segnare al suo esordio da titolare in assoluto in Serie A https://… -