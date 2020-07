Riscatto Smalling, manca l’intesa con il Manchester United (Di sabato 11 luglio 2020) Riscatto Smalling, manca l’intesa con il Manchester United. Al momento l’offerta dei giallorossi non convince i red devils La Roma non vuole mollare Chris Smalling. Il difensore inglese, come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, può rimanere in giallorosso, ma al momento l’offerta proposta dal club capitolino non soddisfa il Manchester United. Al momento la Roma – si legge – ha avanzato un’offerta di 3 milioni per il prestito di un ulteriore anno, più 15 milioni circa per il Riscatto. Una cifra che però ancora non convince lo United. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Roma - Smalling vuole restare : il piano del club giallorosso per il riscatto dal Manchester United Chris Smalling può di certo rappresentare l'ago della bilancia del prossimo mercato della Roma. Il difensore inglese, arrivato in prestito dal Manchester United, ha subito conquistato tutti: da Paulo Fonseca fino ai tifosi, passando per ...

AlfredoPedulla : #Smalling-#Roma countdown: prestito 3 milioni, riscatto con obbligo a 17, pagamento in tre anni. Lo #United accetta… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Smalling resta a Roma! ?? Accordo vicino tra #Roma e #ManUtd per il difensore inglese. Presti… - giampodda : RT @AndrewMari1988: Accordo per la permanenza di #Smalling: l'#ASRoma lo preleva dal #ManchesterUnited in prestito con obbligo di riscatto… - Sardanapalooo : Chris verso il Sì. Per #Smalling qualche ostacolo ancora da superare ma si arriverà a dama: 3 milioni per il presti… - X_say4 : RT @AlfredoPedulla: #Smalling-#Roma countdown: prestito 3 milioni, riscatto con obbligo a 17, pagamento in tre anni. Lo #United accetta, de… -