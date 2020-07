Potenza, il matrimonio civile si celebra in piazza (Di sabato 11 luglio 2020) Nella suggestiva piazza Mario Pagano, nel cuore della città e del centro storico, sede della prefettura e del teatro Francesco Stabile Leggi su repubblica

Matrimonio in piazza a Potenza. Il sindaco Mario Guarente ha celebrato per la prima volta il rito civile di due giovani sposi, Martina e Vito, nella suggestiva cornice di piazza Mario Pagano, nel cuor ...Lo scorso 12 aprile, Rita Bernacchini e Alfredo Tartabini, residenti a Potenza Picena, avrebbero dovuto festeggiare i loro cinquantesimo di matrimonio, ma per colpa del Covid tutto venne rimandato. Pa ...