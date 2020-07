Omofobia, manifestazione a Roma a sostegno del ddl Zan: “Riconosce i diritti di tutti”. Majorino (M5s): “Spero via libera al Senato entro Natale” (Di sabato 11 luglio 2020) Sit-in in piazza del Pantheon a Roma (e in contemporanea in altre città d’Italia) a sostengo della proposta di legge Zan contro l’omotransfobia. “È un momento fondamentale: la legge è calendarizzata e dobbiamo sostenerla in tutte le maniere. È una legge che salvaguarda le minoranze e specialmente i nostri figli” ha detto Paola Corneli, presidente Agedo Roma, l’associazione che riunisce genitori e famiglie di omosessuali. “L’Italia ha bisogno di una legge, una legge che riconosca i diritti di tutti e tutte. Non dobbiamo dividerci perché ciò porta alla maggioranza silenziosa che non vuole questo in Italia.” ha concluso. In piazza la capogruppo al Senato dei 5 Stelle Alessandra Majorino. “La legge introduce la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Gaffe leghisti durante la manifestazione a Roma con domanda retorica di Salvini sul decreto omofobia Un episodio davvero curioso è stato portato alla nostra attenzione durante la manifestazione a Roma del 4 luglio, che ha visto unito il Centrodestra. Interventi, tra gli altri, anche di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini , con ...

Un episodio davvero curioso è stato portato alla nostra attenzione la a del 4 luglio, che ha visto unito il Centrodestra. Interventi, tra gli altri, anche di Giorgia Meloni e di Matteo , con ... Pillon spiega perché la legge sull’omofobia è liberticida. L’11 luglio manifestazione a Roma (video) In un video pubblicato sulla sua pagina Fb Simone Pillon, senatore leghista pro family, spiega le criticità del disegno di legge Zan, Scalfarotto, Boldrini e altri, sull’omofobia. In particolare il senatore del Carroccio sottolinea i ...

AnsaAbruzzo : Manifestazione contro legge omofobia: Acerbo, è oscurantismo - AnsaAbruzzo : Domani a Pescara manifestazione contro legge su omofobia

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia manifestazione Legge per combattere l'omofobia, il 12 luglio manifestazione a sostegno Cremonaoggi Manifestazioni su omofobia a Pescara: Antonelli: non prenderò parte a nessuna delle due manifestazioni

Manifestazioni su omofobia a Pescara: Antonelli, non ci sarò

