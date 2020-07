'Non un soldo all'Italia', l'alleato olandese di Salvini contro gli aiuti Ue per il coronavirus" (Di sabato 11 luglio 2020) Il suo premier, di cui era un tempo alleato, è tra i più acerrimi oppositori del Recovery fund, il piano della Commissione Ue che prevede 750 miliardi di aiuti straordinari per i Paesi più colpiti dal ... Leggi su europa.today

"Non un soldo all'Italia" - l'alleato olandese di Salvini contro gli aiuti Ue per il coronavirus La protesta di Geert Wilders, alleato della Lega al Parlamento europeo, nel corso dell'in contro tra i premier Rutte e Conte...

La protesta di Geert Wilders, alleato della Lega al Parlamento europeo, nel corso dell'in tra i premier Rutte e Conte... Orbán ci vuole affamare. Il caudillo carpatico è il paladino dei sovranisti italiani. Ma se fosse per lui non avremmo un soldo Si scrive Visegrad e si legge Viktor Orbán sebbene del gruppo facciano parte anche Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, puntellati da alcuni “stati taccagni” come l’Olanda di Mark Rutte che ci ha definito ...

Ultime Notizie dalla rete : Non soldo Guidonia, la seconda ricarica della Carta Soldo ancora non arriva - Tiburno.tv Tiburno.tv Tiburno.tv Coltello spianato per rubare soldi e cellulari: preso il rapinatore in bicicletta

PORTO SANT'ELPIDIO - Si muoveva con una vecchia bicicletta per le strade di Porto Sant’Elpidio, individuava una vittima, le si fermava accanto, e, minacciandola con un coltello, si faceva consegnare s ...

Tito Faraci: «Sono in analisi da trent’anni, ma Topolino mi ha insegnato che la felicità è una scelta»

Uno dei più famosi sceneggiatori italiani si racconta: il passato inventato per Eva Kant, i lampadari in casa di Luciana Giussani, le camicie di Bonelli. E quella tragedia a 12 anni Ma davvero lei è i ...

