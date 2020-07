Nani si racconta: “Vivevo in una stanza piena di topi, senza cibo. Morivo di fame” (Di sabato 11 luglio 2020) Lunga ed interessante interevista rilasciata dal Luis Nani a The Players Tribune. Retroscena e aneddoti mai svelati per il portoghese che ha affrontato anche temi delicati come la sua difficile infanzia. Ma anche della convinzione di essere stato scelto da Dio per fare il calciatore diventandolo grazie ad una serie di coincidenze davvero insospettabili.Nani: "Se c'è una cosa difficile da affrontare è avere fame"L'attuale giocatre dell'Orlando City ha parlato subito della sua infanzia molto complicata: "La mia storia è iniziata con il fatto che stavamo morendo di fame", ha detto Nani. "Quando ero bambino, mi sono reso conto che Dio ha scelto per me il mio percorso affinché io aiutassi la mia famiglia. Ho vissuto con mia madre e otto fratelli e sorelle in una casa con una sola camera da letto. C'erano buchi nel ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Nani si racconta: 'Vivevo in una stanza piena di topi, senza cibo. Morivo di fame' - - NipPopOfficial : Kino nani tabeta? è un dorama che racconta la quotidianità di una coppia omosessuale a Tokyo: pur essendo di stampo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nani racconta Nani si racconta: “Vivevo in una stanza piena di topi, senza cibo. Morivo di fame” ItaSportPress Abusi sessuali su oltre trecento minori, francese arrestato in Indonesia: rischia pena di morte

Nella sua camera d'albergo aveva allestito una sorta di studio i cui diceva di fare provini ma nel quale però avrebbe abusato di più di trecento minori portati lì con l'inganno. Queste le pesantissime ...

Il grande cinema in Versiliana: 12 serate con cinema d’autore, film toscani e classici Disney

La Versiliana riscopre il grande schermo e si trasforma in una delle più suggestive sale cinematografiche open-air dell’estate. Al fianco del cartellone di spettacoli, dei dibatti e delle mostre la Fo ...

Nella sua camera d'albergo aveva allestito una sorta di studio i cui diceva di fare provini ma nel quale però avrebbe abusato di più di trecento minori portati lì con l'inganno. Queste le pesantissime ...La Versiliana riscopre il grande schermo e si trasforma in una delle più suggestive sale cinematografiche open-air dell’estate. Al fianco del cartellone di spettacoli, dei dibatti e delle mostre la Fo ...