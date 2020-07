Meteo, temporali in estensione nel weekend: tra piogge e clima afoso (Di sabato 11 luglio 2020) Avremo un Meteo variabile nel weekend, con temporali in estensione dal Nord ed un clima afoso causato dalla bolla anticiclonica africana. Durante queste ultime 48 ore l’Italia è avvolta da un clima estivo particolarmente caldo, frutto dell’estensione dell’anticiclone nel weekend. Così il Meteo, anche durante questo weekend, risulterà afoso ma molto variabile. Infatti nella giornata … L'articolo Meteo, temporali in estensione nel weekend: tra piogge e clima afoso proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Meteo Italia al 21 Luglio - CANICOLA ricorrente con super Temporali POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 21 Luglio Sino a qualche giorno fa avevamo ipotizzato dei break temporaleschi che avrebbero potuto mettere un freno al dominio dell’Anticiclone africano cambiando gli scenari Meteo climatici ...

POSSIBILE EVOLUZIONE FINO AL 21 Sino a qualche giorno fa avevamo ipotizzato dei break temporaleschi che avrebbero potuto mettere un freno al dominio dell’Anticiclone africano cambiando gli scenari climatici ... Meteo UDINE : PEGGIORA con forti TEMPORALI. Domenica torna il SOLE Il Meteo su UDINE vedrà il passaggio di un fronte temporalesco sabato, con possibili fenomeni di forte intensità. Al seguito del fronte affluirà aria più fresca, ma con Meteo che tornerà SOLE ggiato per ...

Il su vedrà il passaggio di un fronte temporalesco sabato, con possibili fenomeni di forte intensità. Al seguito del fronte affluirà aria più fresca, ma con che tornerà ggiato per ... Meteo Italia sino al 21 Luglio - super CANICOLA con intermezzo di Temporali POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 21 Luglio sino a qualche giorno fa avevamo ipotizzato dei break temporaleschi che avrebbero potuto mettere un freno al dominio dell’Anticiclone africano cambiando gli scenari Meteo climatici ...

DPCgov : ??#allertaARANCIONE oggi, venerdì #10luglio, e domani, sabato #11luglio, in Lombardia. ??#allertaGIALLA domani in 5 r… - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIME #ORE, pronto un nuovo #BLITZ di #TEMPORALI, #GRANDINE e #FORTE #VENTO. Ecco le zone ad #ALTO… - CorriereQ : Meteo Italia al 21 Luglio, CANICOLA ricorrente con super Temporali - zazoomblog : Meteo Italia al 21 Luglio CANICOLA ricorrente con super Temporali - #Meteo #Italia #Luglio #CANICOLA… - zazoomblog : Meteo UDINE: PEGGIORA con forti TEMPORALI. Domenica torna il SOLE - #Meteo #UDINE: #PEGGIORA #forti -