Lazio-Sassuolo, De Zerbi: “Obiettivo è l’Europa finché la matematica lo permette” (Di sabato 11 luglio 2020) “L’obiettivo è la squadra davanti a noi, finché la matematica ce lo permetterà, e in questo momento è il Milan che è in Europa League. Fin quando il campo dirà che non possiamo più arrivare al settimo posto, spingeremo forte tutti”. Queste le parole del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi dopo la vittoria in rimonta con la Lazio allo stadio Olimpico, che lancia gli emiliani a 3 punti dall’Europa League. “Questa è una grande vittoria, di tutto il Sassuolo. Abbiamo cambiato 9 giocatori – ha detto l’allenatore a Sky Sport – e fatto comunque una grande partita con la Lazio a Roma. Usciamo da questo stadio con una vittoria importante. L’organizzazione non supererà mai la ... Leggi su sportface

