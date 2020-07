Lazio, la parola d’ordine è rialzarsi: il Sassuolo fa paura (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo il capitombolo con Milan e Lecce, la Lazio adesso deve tornare a vincere per non farsi sfuggire la vetta della classifica vista anche la sconfitta nella scorsa giornata della Juve contro i rossoneri. I biancocelesti scenderanno in campo questo pomeriggio all’Olimpico contro il Sassuolo (in programma alle ore 17:15) e i neroverdi dopo la vittoria rifilata in casa del Bologna, sono pronti a entrare in corsa per un posto in Europa provando a mettere pressione a Pioli che nelle ultime uscite è rientrato in carreggiata. Gli uomini di De Zerbi oggi cercheranno di fare un sgambetto a Inzaghi e compagni che non possono più permettersi di fare passi falsi se vogliono mantenere alta la speranza di vincere lo scudetto. In serata poi, la Juve ospita l’Atalanta in una sfida che parla di Europa. Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla

Lazio - Tare : «Allenamenti - ripartiamo mercoledì. Scudetto parola grossa» Le dichiarazioni di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, riguardo alla ripresa degli allenamenti e della Serie A Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato del destino del campionato di Serie A, alla luce ...

"Dobbiamo tornare a giocare con leggerezza e convinzione, pur sapendo di dover affrontare delle difficoltà oggettive - si raccomanda Inzaghi -. Dobbiamo tornare a giocare le partite come le giocavamo ...

Sarri imita Guardiola: “Giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista”

Come andare dal dentista. Maurizio Sarri prende in prestito le parole di Pep Guardiola per presentare la sfida di campionato contro l'Atalanta. "La più bella definizione penso sia quella del tecnico c ...

