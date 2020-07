La Cirinnà ordina, la Lamorgese obbedisce: niente “madre” e “padre”, tornano “genitore 1 e 2” (Di sabato 11 luglio 2020) Monica Cirinnà “comanda”, il governo si mette subito a disposizione. Bisogna cambiare le diciture sui documenti dei bambini. E di conseguenza anche sui moduli scolastici. La senatrice del Pd, mentre gli italiani combattono con l’emergenza, torna a insistere: le parole “madre” e “padre” sulle carte d’identità dei minorenni devono essere cancellate. Per lei sono una discriminazione inaccettabile, danneggiano le coppie arcobaleno. Quindi, via. Spazziamole subito. Rimettiamo “genitore 1 e 2”. La Cirinnà “consiglia”, la Lamorgese si mette all’opera Immediatamente la ministra dell’Interno si mette in azione. E subito afferma: «Il Garante per la protezione dei dati personali ha rivelato delle criticità riguardo al decreto del 2019». In sostanza, ... Leggi su secoloditalia

