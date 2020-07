Indennità di accompagnamento anche se il medico dimentica la crocetta sul certificato (Di sabato 11 luglio 2020) Indennità di accompagnamentoNon necessaria la formalistica compilazione dei moduliEstraneità al dettato normativoIndennità di accompagnamentoTorna suLa domanda per richiedere l'indennità di accompagnamento è procedibile nonostante sul certificato del medico curante non sia "spuntata" la casella riguardante la condizione dell'assistito di non essere in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita.Infatti, per integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa per le prestazioni previdenziali e assistenziali, non è ritenuta indispensabile la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dalla domanda sia evincibile la prestazione richiesta.Lo ha ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Indennità di accompagnamento anche se il medico dimentica la crocetta sul certificato… - MennonnaToTon : RT @tordi_luciano: @ValeriaDL_83 Una pensione di 950€ + indennità di accompagnamento, tot 1450 Mia moglie prende 500€ per qualche ora di as… - tordi_luciano : @ValeriaDL_83 Una pensione di 950€ + indennità di accompagnamento, tot 1450 Mia moglie prende 500€ per qualche ora… - doc_vitale : Indennità di accompagnamento: da riconoscere anche se il modulo INPS non è compilato correttamente - - avvandreani : Indennità di accompagnamento e contenuto del certificato medico allegato alla domanda -

