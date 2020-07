In Australia muore surfista attaccato da uno squalo (Di sabato 11 luglio 2020) Tragedia nei mari dell’Australia. Un giovane surfista di 17 anni muore a seguito di un attacco da parte di uno squalo. È la quinta vittima di questo tipo da inizio anno. Nella parte centro orientale dell’Australia, a poco più di 600 chilometri da Sydney, uno squalo ha attaccato e ucciso un surfista intento a cavalcare le onde di fronte alla spiaggia di Wooli. Il giovane, di appena 17 anni, è stato aggredito dall’esemplare e le numerose ferite alle gambe lo hanno portato al decesso. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte di altri surfisti presenti in zona prima dell’intervento dei medici. Si tratta della quinta vittima di questo tipo da inizio dell’anno in ... Leggi su bloglive

