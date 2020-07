Immigrazione, Musumeci a Lampedusa “Servono risposte immediate” (Di sabato 11 luglio 2020) “Abbiamo bisogno di risposte immediate. Lampedusa non puo’ diventare una terra di frontiera”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, arrivato nell’isola per un sopralluogo. fsc/com L'articolo Immigrazione, Musumeci a Lampedusa “Servono risposte immediate” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

