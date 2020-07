Formula 1 – Leclerc amaro dopo le qualifiche: “non siamo abbastanza veloci. Ma sull’asciutto forse…” (Di sabato 11 luglio 2020) Charles Leclerc fuori nel Q2 delle qualifiche del Gp della Stiria. La scorsa settimana, sullo stesso circuito era toccato a Sebastian Vettel. qualifiche ancora complicate per la Ferrari che si dimostra più lenta delle avversarie. Leclerc dopo la sessione ha comunque mostrato un leggero ottimismo per la gara in condizioni di asciutto: “se avessimo saputo che la pioggia sarebbe ritornata avremmo cambiato qualcosa. Ma è facile dirlo dopo. Il risultato è che non siamo abbastanza veloci per adesso. Io devo lavorare per migliorare la guida in queste condizioni, ma credo ci sia del lavoro da fare perchè quando siamo ad un 1 secondo e 8 è difficile. Il bilancio non è male ma ... Leggi su sportfair

La Ferrari non va oltre il decimo tempo di Sebastian Vettel (+2.378) e l'undicesimo di Charles Leclerc, escluso dal Q3. Quinto tempo per Esteban Ocon e sesto per Lando Norris, che però scatterà nono ...

