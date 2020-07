Formula 1, Giovinazzi: “Mia qualifica era iniziata bene, poi ho perso la vettura” (Di sabato 11 luglio 2020) “La mia qualifica era iniziata bene, poi verso metà abbastanza male: nel finale di nuovo un buon passo, ero sotto di oltre un secondo rispetto al mio miglior giro. Nell’ultima curva ho provato a dare il massimo ma ho perso la vettura sul cordolo e ho fermato la macchina: è molto difficile in queste condizioni“. Questo il commento di Antonio Giovinazzi al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento stagionale di Formula 1, in cui il pilota dell’Alfa Romeo non è riuscito a superare il Q1, piazzandosi soltanto diciannovesimo in griglia di partenza. Leggi su sportface

