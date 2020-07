Dominio Atalanta allo Stadium: Juventus in svantaggio al 45' (Di sabato 11 luglio 2020) L'Atalanta è avanti 1-0 sulla Juventus nel big match del sabato sera valido per il 32esimo turno di Serie A. Leggi su tuttonapoli

Combattente73 : @vbchannelhd Per ora 45minuti di dominio assoluto dell'atalanta - sscalcionapoli1 : Dominio Atalanta allo Stadium: Juventus in svantaggio al 45' #JuveAtalanta #SerieATIM - sportface2016 : #JuventusAtalanta - Le reazioni social dopo il primo tempo - giancarlo2508 : Atalanta in totale dominio, poco da dire. Pazzesco. #JuventusAtalanta - LuigiLiccardo6 : RT @Torrenapoli1: Hanno avuto dominio di 40 minuti e 3 occasioni per il raddoppio Nel Piemonte solo Dybala, che da un po’ è ispirato L’Ata… -

Ultime Notizie dalla rete : Dominio Atalanta Dominio Atalanta allo Stadium: Juventus in svantaggio al 45' Tutto Napoli Dominio Atalanta allo Stadium: Juventus in svantaggio al 45'

L'Atalanta è avanti 1-0 sulla Juventus nel big match del sabato sera valido per il 32esimo turno di Serie A. Bergamaschi in stato di grazia, al 16' Zapata porta in vantaggio i suoi con una bellissima ...

LIVE Juventus-Atalanta, Serie A calcio in DIRETTA: i bianconeri vogliono approfittare della terza sconfitta consecutiva della Lazio!

21.19 Nella scorsa stagione però gli uomini di Gasperini sono però riusciti ad eliminare la Juventus dalla Coppa Italia ai quarti di finale, mettendo fine al dominio bianconero della competizione che ...

L'Atalanta è avanti 1-0 sulla Juventus nel big match del sabato sera valido per il 32esimo turno di Serie A. Bergamaschi in stato di grazia, al 16' Zapata porta in vantaggio i suoi con una bellissima ...21.19 Nella scorsa stagione però gli uomini di Gasperini sono però riusciti ad eliminare la Juventus dalla Coppa Italia ai quarti di finale, mettendo fine al dominio bianconero della competizione che ...