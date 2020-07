Coronavirus Nettuno, c’è un nuovo caso: positiva una donna di 57 anni (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus a Nettuno, si registra un nuovo caso: si tratta di una donna ungherese di 57 anni di ritorno da Bucarest e residente a Nettuno. La donna è risultata positiva al Coronavirus. Appena atterrata è stata posta in isolamento fiduciario e sono state avviate tutte le procedure relative al contact tracing internazionale. Ad un tampone di controllo è risultata positiva ed in seguito è stato disposto il ricovero in una struttura ospedaliera. La donna, oggi, è stata trasferita ad altra Asl di competenza. Restano in isolamento domiciliare moglie e marito di Nettuno risultati positivi al Covid 19 lo scorso 30 giugno. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Coronavirus Nettuno - nessun nuovo caso : restano 2 i positivi In data odierna non si registrano nuovi casi di Coronavirus a Nettuno . Gli attualmente positivi restano due, entrambi trattati in regime di isolamento domiciliare. Continua a leggere Coronavirus Nettuno , nessun nuovo caso : restano 2 i positivi su Il ...

In data odierna non si registrano nuovi casi di a . Gli attualmente due, entrambi trattati in regime di isolamento domiciliare. Continua a leggere , : 2 i su Il ... Nettuno - aggiornamento Coronavirus : guarita una donna di 64 anni Non si registrano nuovi casi di Coronavirus a Nettuno . In data odierna una donna di 64 anni è stata dichiarata guarita dopo essere risultata negativa a due tamponi. Gli attualmente positivi scendono così a due, entrambi trattati in ...

Non si registrano nuovi casi di a . In data odierna una di 64 è stata dichiarata dopo essere risultata negativa a due tamponi. Gli attualmente positivi scendono così a due, entrambi trattati in ... Nettuno - un nuovo caso di Coronavirus : è una donna di 64 anni Un nuovo caso di Coronavirus è stato registrato dalla Asl Roma 6. Si tratta di una donna di 64 anni risultata negativa, in precedenza, ad un tampone. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ed è stata posta in ...

CorriereCitta : Coronavirus Nettuno, c’è un nuovo caso: positiva una donna di 57 anni - CasilinaNews : Positiva al #coronavirus una signora di 57 anni residente a #Nettuno - zazoomblog : Coronavirus Nettuno nessun nuovo caso: restano 2 i positivi - #Coronavirus #Nettuno #nessun #nuovo - CorriereCitta : Coronavirus Nettuno, nessun nuovo caso: restano 2 i positivi - LatinaBiz : Tamponi Sono arrivate delle buone notizie riguardanti l'emergenza sanitaria da Anzio e Nettuno. Da Nettuni, dove u… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno Coronavirus, nuovo caso sul litorale: è una donna di Nettuno rientrata dall'Ungheria latinaoggi.eu Covid-19, nuovo caso a Nettuno: è una donna ungherese di ritorno da Bucarest

Nettuno – Una donna ungherese di 57 anni di ritorno da Bucarest e residente a Nettuno è risultata positiva al coronavirus. Appena atterrata è stata posta in isolamento fiduciario e sono state avviate ...

Covid-19, nel LAZIO oggi 19 casi. 1 nella ASL RM6, è una donna di rientro da Budapest

Oggi nel Lazio si registra un dato di 19 nuovi casi positivi al coronavirus. Dei nuovi casi 2/3 sono quelli di importazione (12). Di questi casi di importazione 8 hanno un link con voli di rientro dal ...

Nettuno – Una donna ungherese di 57 anni di ritorno da Bucarest e residente a Nettuno è risultata positiva al coronavirus. Appena atterrata è stata posta in isolamento fiduciario e sono state avviate ...Oggi nel Lazio si registra un dato di 19 nuovi casi positivi al coronavirus. Dei nuovi casi 2/3 sono quelli di importazione (12). Di questi casi di importazione 8 hanno un link con voli di rientro dal ...