Coronavirus Calabria, quanti positivi tra i clandestini! Numeri record nella regione (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus Calabria, sono numerosi i casi di Coronavirus accertati all’interno dell’imbarcazione di clandestini pachistani sbarcati in Italia questa mattina Nuovi casi di positività al Coronavirus tra i migranti. Dopo i casi di Coronavirus accertati dal volo proveniente dal Bangladesh verso Roma, questa volta arrivano da un’imbarcazione proveniente dal Pakistan. nella notte di ieri sabato 10 luglio nei preso dello Jonio al largo di Caulonia è stata avvistata un’imbarcazione con a bordo settana migranti, sbarcati questa mattina nel porto di Roccella Jonica. Tra di essi, tutti uomini provenienti dal Pakistan, sono stati accertati numerosi casi di positività al Coronavirus. Al momento ... Leggi su bloglive

