Cassino | perde il pullman e prende a calci e pugni un controllore Poi danneggia un bus | denunciato 19enne egiziano

Si è avvicinato ad un controllore che si trovava nel capolinea Cotral di Cassino e gli ha chiesto l'orario di partenza di un pullman che gli interessava. Quando l'uomo, in tutta tranquillità, gli ha detto che il mezzo era già partito, e quindi resosi conto di essere rimasto a piedi, ha iniziato ad inveire contro il dipendente. Quindi, senza alcun altro motivo, ha aggredito il controllore prendendolo a calci e pugni e subito dopo, non contento di quanto già fatto, ha danneggiato un bus in sosta e di proprietà del Cotral mandando in mille pezzi uno specchietto retrovisore. Protagonista di tale gesta, verificatesi ieri mattina, è stato un cittadino egiziano di 19 anni, senza fissa ...

