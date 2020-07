Caressa risponde a Mihajlovic: "E' ancora così disdicevole avere accanto una compagna di successo?" (Di sabato 11 luglio 2020) Nel corso di Deejay Football Club, il giornalista Sky Fabio Caressa ha replicato al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic che aveva accusato l'emittente satellitare di aver concesso poco spazio alla vittoria del Bologna sull'Inter: &ldqu ... Leggi su tuttonapoli

napolista : Caressa risponde a Mihajlovic: “E’ grave che avere accanto una compagna di successo sia disdicevole” “L’argomento d… - notiziasportiva : Caressa vs Mihajlovic: 'L'argomento a quell'ora era Lautaro' ?? - BombeDiVlad : ?? #Bologna, #Caressa risponde a #Mihajlovic ??? Le parole del conduttore di #SkyCalcioClub ?? #LBDV #LeBombeDiVlad - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Caressa risponde a Mihajlovic: “Nel 2020 è grave far passare il concett… - cn1926it : #Caressa risponde a #Mihajlovic: 'L'argomento era il rigore di #Lautaro. Su mia moglie...' -

Ultime Notizie dalla rete : Caressa risponde

... di Caressa Chi si aspettava una replica da parte di Caressa non è rimasto deluso. Il marito di Benedetta Parodi ai microfoni di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay ha risposto a suo modo ...Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, si è lasciato andare in un duro sfogo contro Sky e soprattutto contro Fabio Caressa. L'accusa, secondo Mihajloivic, era qu ...