Calhanoglu avverte: «Al Milan sto bene ma manca qualcosa. Futuro? Devo decidere bene» (Di sabato 11 luglio 2020) Hakan Calhanoglu si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Goal: le parole del centrocampista turco Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Goal della vittoria contro la Juve in campionato e del suo Futuro, ammettendo che potrebbe essere lontano da Milano. Le parole del centrocampista turco. JUVENTUS – «Ci si sente molto bene, abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Dopo il 2-0 non ci siamo mai arresi e abbiamo provato a fare qualcosa creando molte occasioni. Dopo il rigore che Zlatan ha segnato, la fiducia è tornata. È una sensazione incredibile, siamo così felici e ora l’atmosfera è incredibile. Tutti speriamo possa continuare. Anche in Coppa Italia abbiamo giocato ... Leggi su calcionews24

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Goal della vittoria contro la Juve in campionato e del suo futuro, ammettendo che potrebbe essere lontano da Milano. Le parole del centrocampista turco. JUV ...

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Goal della vittoria contro la Juve in campionato e del suo futuro, ammettendo che potrebbe essere lontano da Milano. Le parole del centrocampista turco. JUV ...